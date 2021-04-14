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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبار قادة المخابرات يعترفون : لانعرف السبب الحقيقي لظهور كورونا

المخابرات الأمريكية
المخابرات الأمريكية تشكك في رواية الصين عن كورونا

لا تزال وكالات الاستخبارات الأمريكية لا تعرف "أين أو متى أو كيف تم نقل أو ظهر فيروس كورونا المستجد COVID-19 بالضبط في البداية" ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

ولكن المخابرات الأمريكية لا تزال تركز على نظريتين بديلتين حول أصول ظهور الوباء، الأولى، من أنه ظهر بشكل طبيعي من الاتصال البشري مع الحيوانات المصابة أو النظرية الأخرى إنه كان حادثًا معمليًا.

 

وأدلى بذلك  مسئول كبير  في المخابرات الأمريكية لمجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء.

 

جاء هذا الاعتراف من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز خلال ما يسمى بجلسة استماع حول التهديدات العالمية ، وتتفق شهادتها مع بيان مجتمع المخابرات منذ عام تقريبًا والذي قال إنه لم يحدد "ما إذا كان التفشي قد بدأ من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة، أو إذا كان نتيجة حادث في مختبر في ووهان ".

 

وقالت هينز لاعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ"من الدقة تمامًا أن نقول إن مجتمع الاستخبارات لا يعرف بالضبط أين أو متى أو كيف تم نقل فيروس COVID-19 في البداية ، وقد تجمعت المكونات أساسًا حول نظريتين بديلتين".

 

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ، الذي ظهر أيضًا إلى جانب قادة وكالات الاستخبارات الآخرين يوم الثلاثاء ، أنه يتفق مع تصريحات هينز وأضاف أنه من الواضح للمحللين أن "القيادة الصينية لم تكن صريحة تمامًا أو شفافة تمامًا في العمل مع منظمة الصحة العالمية  وفريقها الذي حاول تقديم المساعدة.

 

وأضاف: "نحن نفعل كل ما في وسعنا ، مستخدمين كل المصادر المتاحة لنا جميعًا لمحاولة الوصول إلى حقيقة الأمر".

 

وأشار مدير وكالة الأمن القومي ورئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية الجنرال بول ناكاسوني إلى أن الوكالات الإلكترونية الأمريكية تساعد في هذا الجهد وتواصل جمع وتحليل المعلومات حول أصول الفيروس.

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