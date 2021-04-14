عدم وفاء الجبلاية بالوعود .. أبرز بنود استقالة لجنة الكرة النسائية

تقدمت اليوم الأربعاء لجنة الكرة النسائية باستقالتها إلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

وينشر صدى البلد أبرز البنود التى تضمنتها الاستقالة المقدمة اليوم الأربعاء من جانب لجنة الكرة النسائية إلى اتحاد الكرة.

جاءت أبرز بنود الاستقالة على النحو التالي:

عدم منح لجنة الكرة النسائية أي اختصاصات واضحة رغم أن دورها المنوط به كافة ما يتعلق باللعبة منصوص عليه فقا للائحة النظام الأساسي في الاتحاد بتاريخ 2017.



كما تضمنت بنود الاستقالة انفراد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالقرارات الخاصة بالكرة النسائية دون الرجوع الى لجنة الكرة النسائية وعدم النظر فى أية توصيات صادرة منها من أجل تطوير اللعبة.



شملت بنود الاستقالة أيضا المجاملات التى تتبعها رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بشأن انسحاب فريق القلعة، وإعادة مباراة أجا والجونة رغم أن لجنة المسابقات احتسبت اللقاء لصالح أجا وفقا للائحة بعدما تعرض فريق الجونة لسرقة الكارنيهات الخاصة باللاعبات وانتظر طاقم الحكام للمدة القانونية ثم ألغى المباراة.



وشملت بنود الاستقالة الاعتراض على عدم وفاء رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بوعوده بٱقامة بطولة للناشئين فى الكرة النسائية.



واشتكت لجنة الكرة النسائية فى طيات بنود الاستقالة بعدم وضع رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ضمن أولوياته لعبة الكرة النسائية وتعامله باستهانة مع لجنة الكرة النسائية.

