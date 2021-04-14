التعاون الخليجي: تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% خطر على العالم

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، على ضرورة مشاركة أعضائه في المفاوضات الجارية في فيينا حول إيران.

وقال مجلس التعاون الخليجي إنه يجب أن تمتد محادثات فيينا إلى سلوك إيران المزعزع للاستقرار وبرنامج تسليحها.

وأضاف بيان مجلس التعاون الخليجي أن تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60% خطر على المنطقة والعالم.

وفي سياق متصل تراجع المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، اليوم الأربعاء، عن رفضه لمفاوضات فيينا، قائلا إنها لا يجب أن تكون استنزافية.

وقال خامنئي إن الولايات المتحدة تحاول قبول اتفاق 2015 النووي مع إيران، معبرًا عن رفضه لقبول المقترحات الأمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفتشيها زاروا موقع تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز في إيران، اليوم الأربعاء.

وحسب بيان صادر للوكالة، ذكرت الوكالة أن مفتشيها يواصلون أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وهم اليوم في موقع التخصيب في نطنز".

وأضافت أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تقديم تقارير عن التطورات ذات الصلة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني إلى مجلس المحافظين.

ولم تعلق الوكالة على حجم الضرر الناجم الذي نتج عن حادث منشأة نطنز، والذي تقول إيران عنه إنه "عمل تخريبي"، واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفه.