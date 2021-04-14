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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بقنا

انقلاب سياره
انقلاب سياره


 

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، فى ترعة الكلابية بجوار كوبرى الشيخية بمركز قفط جنوب قنا، عن إصابة ١٠ أشخاص، بسحجات وكدمات وكسور بسيطة.

 

تلقى اللواء محمد أبو المجد ، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قفط، بانقلاب سيارة ميكروباص، على جانب ترعة الكلابية بجوار كوبرى الشيخية.

 

نتج عن الحادث إصابة كل من: عاطف محمد اسماعيل 53 عاما، وليد كمال محمود 40 عاما، بكرى محمد عباس 45 عاما، يوسف أحمد عبد الله 48 عاما، و رمضان الشاذلي أحمد 55 عاما سحجات وكدمات.

 

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: عادل محمود محمد 29 عاما، كدمه بالكتف الأيمن، صابر محمود مصطفى ٤٠ عاماً، سحجات وكدمات عاما، محمد ابراهيم محمد 39 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، صلاح محمد محمد 51 عاما، اشتباه كسر في الذراع الأيسر، أبوبكر طه عبد الرحيم 31 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

 


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ ١٠ سيارات اسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي  لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

انقلاب سيارة

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IMG-20210414-WA0052
IMG-20210414-WA0053
IMG-20210414-WA0053
قنا انقلاب سيارة ترعة قوص الشيخية إصابة ١٠ أشخاص

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