بخاف من الاماكن العالية.. صراخ وانهيار رمضان صبحي في رامز عقله طار.. فيديو

وقع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، فريسة فى مقلب الفنان رامز جلال ، في برنامج "رامز عقله طار " المذاع على قناة إم بي سي مصر ".

ودخل رمضان صبحي في حالة من الخوف والتوتر بعد ارتفاع كبسولة لعبة المحاكاة في الهواء، وردد " انا بخاف من الاماكن العالية"، واستمر رامز جلال في مضايقة رمضان صبحي بشتى الطرق كي يدفعه للخروج عن شعوره .

ودخل رمضان صبحي في نوبة من الفزع والصراخ المستمر، مرددا :"انا بخاف من الاماكن العالية".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.