أول تعليق من رامز جلال على الحلقة الثانية من "رامز عقله طار"

علق الفنان رامز جلال ، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامج "رامز عقله طار" عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

ونشر رامز جلال صورة ، وكتب: "جمهور الأهلي دول أهلي وناسي".

وقع اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، ليكون الضحية الثانية ببرنامجه السنوي “رامز عقله طار” الذى يُعرض على قناة “mbc مصر”.

كان الفنان أحمد سعد، ضحية الحلقة الأولى، وخلال المقلب، وجه سعد، عدة ضربات وألفاظ خارجة لرامز جلال، دون أن يعرف أنه ضحية المقلب، بعد أن تنكر رامز جلال في شخصية رجل هندي جالس بجوار الفنان.

عبر الفنان أحمد سعد، عن عميق حبة للحيوانات، مؤكدا أنه يعش كل أنواع الحيوانات ويريد تربية حيوان الأسد في منزله.