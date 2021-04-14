عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة وصول رمضان صبحي لموقع مقلب رامز عقله طار.. فيديو

رمضان صبحى
رمضان صبحى

وصل اللاعب الدولي رمضان صبحى، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، ضحية رامز جلال إلى مكان تنفيذ المقلب، والذي تم استدراجه فيه بحجة تصوير برنامج ترفيهي قبل أن يكتشف المقبل المرعب.

ووقع اللاعب الدولي رمضان صبحى، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، ضحية مقلب رامز عقلة طار، والذي يقدم الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاربعاء. 

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

 

رمضان صبحي منتخب مصر بيراميدز رامز عقله طار رامز جلال

ترشيحاتنا

علقة موت من رمضان صبحى لـ رامز جلال في برنامج المقالب .. شاهد

فيديوجراف.. ممرضة أوسيم قتلت زوجها بلعبة جنسية

النقابة جرأت الناس عليا.. هاني شاكر: كرسي النقابة خسرني الناس ولن أترشح

اعترافات مثيرة لـ رمضان صبحي عن الأهلي .. فيديو

لظروف طارئة| اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بـ رئيسيّ الأهلي والزمالك

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

السكة الحديد: 50 جنيهًا غرامة ركوب القطار الروسي دون تذكرة

شاب يشعل النيران فى أبويه قبل الإفطار بنصف ساعة بالدقهلية

تحذير مهم من الصحة العالمية إلى دول الشرق الأوسط بسبب رمضان

الكذب كثير وعمرو دياب صديقي|مايا دياب: دينا الشربيني لا تُعاتَب على ما فعلت

الأهلي ينهي الاتفاق على ضم جاكسون لفريق السلة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الانترنت

رمضان البيه يكتب: نفحات ربانية

عرفة علام يكتب: فانوس ومسحراتي

د. مصطفى النحراوى يكتب: عصر المخاطر البيئية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ