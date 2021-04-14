لحظة وصول رمضان صبحي لموقع مقلب رامز عقله طار.. فيديو

وصل اللاعب الدولي رمضان صبحى، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، ضحية رامز جلال إلى مكان تنفيذ المقلب، والذي تم استدراجه فيه بحجة تصوير برنامج ترفيهي قبل أن يكتشف المقبل المرعب.

ووقع اللاعب الدولي رمضان صبحى، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، ضحية مقلب رامز عقلة طار، والذي يقدم الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاربعاء.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.