نفسي أرجع النادي| اِعرف شرط رمضان صبحي للعودة لصفوف الأهلي

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن موقفه من عودته للنادي الأهلي حال رحيله من بيراميدز.

وقال صبحي اثناء تواجده في برنامج رامز عقله طار رداََ على سؤال رامز جلال مقدم البرنامج انت لسه أهلاوي يا رمضان: اه طبعاََ أهلاوي.

ورد صبحي مرة أخرى على سؤال رامز في إمكانية عودته للنادي الأهلي قائلاََ: أكيد نفسي ارجع الأهلي بس بموافقة نادي بيراميدز.

جدير بالذكر أن، رمضان صبحي انتقل مؤخراََ من نادي هدرسفيلد، بعد انتهاء اعارته من النادي الأهلي الى نادي بيراميدز الذي يرتدي قميصه في الوقت الحالي.