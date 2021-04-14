أحمد فهمي: جاتلي أحلى مكالمة من المخرج طارق العريان

عبّر الفنان أحمد فهمي، عن سعادته بإشادة المخرج طارق العريان بدوره في مسلسل “وكل ما نفترق”.

كتب أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “إمبارح جاتلي أحلى مكالمة من مخرج وأستاذ فرحتني جداً بيقولي فيها قد أيه عجبه شغلي في مسلسل ”وكل ما نفترق" .. أستاذي طارق العريان.

يذكر أن مسلسل “وكل ما نفترق” بطولة الفنانة ريهام حجاج، وأحمد فهمي، وآيتن عامر بجانب عدد كبير من النجوم، بينما يعيش أبطال العمل أزمة حالية بسبب الخلافات القائمة بين النجوم داخل اللوكيشن.