صريخ هستيري لـ رمضان صبحي في مقلب رامز عقله طار

دخل اللاعب الدولي رمضان صبحي، في حالة صراخ قوي وهستيري بعدما وقع في المقلب بطريقة مرعبة من قبل رامز جلال، قبل أن يسقط من أعلى حمام السباحة، الأمر الذي سبب حالة رعب شديد للضحية.



وقع اللاعب الدولي رمضان صبحي، "ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدم الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.