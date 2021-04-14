لظروف طارئة| اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بـ رئيسيّ الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل الاجتماع المقرر مع الكابتن محمود الخطيب واللواء عماد عبد العزيز رئيسي ناديي الأهلي والزمالك نظرا لظروف طارئة.

وقررت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999 .

وشهدت الايام الماضية حالة من الجدل الكبير بسبب لوائح مسابقة ٩٩ والخلاف حول هوية البطل بعد أن احتفل الاهلى والزمالك بتتويجهما باللقب



عقوبات الشباب



تقدمت إدارة نادي الزمالك باستئناف لدى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي، ضد القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تجاه لاعبي الشباب بالنادي.



وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.



وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

