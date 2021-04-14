اعترافات مثيرة لـ رمضان صبحي عن الأهلي .. فيديو

نفسى أرجع الأهلى

قال النجم رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، إنه يتمنى العودة إلى النادي الأهلي، وذلك بعد موافقة مسئولي فريقه الحالى بيراميدز.

وأضاف رمضان صبحي، خلال تواجده في برنامج رامز عقله طار: “أنا مفتقد النادي الأهلي، وبحب النادي الأهلي وجمهور الأهلي”.



ووجه النجم رمضان صبحى لاعب بيراميدز، شتائم كثيرة لـ رامز خلال خلال وقوعه ضحية اليوم من برنامج رامز عقله طار.



ووقع النجم رمضان صبحى لاعب بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.