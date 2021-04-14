علقة موت من رمضان صبحى لـ رامز جلال في برنامج المقالب .. شاهد

انفعل اللاعب الدولي رمضان صبحى، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز ضحية رامز جلال بعد أن اكتشف أنه ضحية مقلب رامز جلال الجديد “رامز عقله طار”، وقام بتوجيه عدة ضربات له بشكل سريع، الأمر الذي تسبب في سقوط رامز جلال على الأرض من شدة الضربات.



وقع اللاعب الدولي رمضان صبحى، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز،ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.