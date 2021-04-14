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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الكاظمي يقيم مأدبة إفطار للأطفال اليتامى

الكاظمي مع اليتامي
الكاظمي مع اليتامي

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، مجموعة من الأطفال اليتامي على مأدبة إفطار جماعية.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان مقتضب،  أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استضاف مجموعة من الأطفال الأيتام على مائدة الإفطار".

وفي سياق آخر؛ هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية.   
وقال الكاظمي في بيان: "بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، أتقدم بخالص التهاني وأسماها إلى إخوتنا الإيزيديين، متمنيا لهم ولجميع العراقيين الأمن والأمان والعيش بسلام ومحبة في ظل خيمة العراق التي تحتضن أبناءها باختلاف أطيافهم ومذاهبهم".  

وأضاف، "وبهذه المناسبة السعيدة، نؤكد حرص الحكومة وجديتها على تأمين عودة جميع النازحين ومن ضمنهم أبناء الطائفة الإيزيدية إلى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الإرهابية وعودة الاستقرار فيها، ودعم الناجيات والناجين الإيزيديين وتحقيق مطالبهم".  

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