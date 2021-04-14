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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام.. بصمات "سامي" تظهر في تألق حسام حسن وإعادة سموحة لمكانته سريعا

حسام حسن لاعب سموحة
حسام حسن لاعب سموحة

أعار مسئولو نادي سموحة، حسام حسن، لاعب الفريق الأول، إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، بمقابل مليون دولار، (أكثر من 15 مليون جنيه مصري) وذلك حتى نهاية الموسم.
 

ويستعد مسئولو سموحة، لبيع حسام حسن إلى أحد أندية الدوري المصري، بداية من الموسم المقبل، بعد نجاحه داخل صفوف الموج الأزرق بشكل كبير، تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني. 

 

وسبق أن أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في تصريحات له، أنه تمكن من بيع حسام حسن لأحد أندية الدوري المصري بقيمة مالية تقارب الـ40 مليون جنيه.
 

ونجح حسام حسن في التألق داخل صفوف نادي سموحة تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق حيث تمكن من المشاركة في 23 مباراة ليصبح أكثر اللاعبين اعتمادا عليه، منذ تولي “سامي” قيادة الفريق.
 

وتمكن أحمد سامي من إظهار حسام حسن بمستوى متميز، حيث نجح اللاعب في هز الشباك، بواقع 12 هدفا خلال 23 مباراة، بالإضافة إلي صناعته بعض الأهداف.
 

وتصدر حسام حسن ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف، قبل أن ينتزع أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، اللقب، خلال الجولة الماضية.
 

وظهرت بصمات أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، واضحة، في تطوير مستوى حسام حسن؛ ليتمكن من جذب أعين كل الأندية المصرية والعربية خلال الفترة الحالية.
 

ولم يكتفِ أحمد سامي بظهور حسام حسن؛ بل اكتشف العديد من اللاعبين، منذ توليه القيادة الفنية لنادي سموحة.

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