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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مفاجئ لـ الأهلي في مواجهة النصر بـ كأس مصر

علي لطفي
علي لطفي

تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم مباراة الاهلي في مواجهة النصر في دور ال 32 ببطولة كأس مصر والتي تقام علي استاد الإسكندرية .

 

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي: 
علي لطفي في حراسة المرمى واحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعه ومروان محسن وليد سليمان وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد واحمد نبيل كوكا.

 

البدلاء :
مصطفي شوبير حارس مرمي ومحمود كهربا ومحمد سريع وبدر بنون واليوم ديانج ومحمد مجدي افشه وولنر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن اشرف.

 

وجاء تشكيل فريق النصر علي النحو التالي .

احمد جمال في حراسة المرمى
واحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد
و اسامه الليبي واحمد داهش واحمد خليل كالوشا وادهم حامد  ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين وبابا ابراهيم  وأحمد الصعيدي.

 

البدلاء :
عمرو شعبان حارس مرمي  وعمرو محمد  وريمون مانجا  وميدو العطار وحسام جلال  وحسام اشرف  وابراهيم صلاح  وجودة ايمن  ومحمود حسونه.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم ساحة: محمد عباس قابيل. 


حكم مساعد أول: عادل ماهر 
حكم مساعد ثاني: صالح محمد عفيفي
حكم رابع: محمود حسيب.

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