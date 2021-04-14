تعليمات مهمة لطلاب زراعة عين شمس بشأن تسجيل المواد

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عن بدء الحذف والإضافة لطلاب البرامج الأكاديمية (عربي) خلال الفترة من الأربعاء ١٤-٤-٢٠٢١ الي الاثنين ١٩-٣-٢٠٢١ حيث يتم حسب استمارة الحذف والإضافة من شؤن الطلاب ولن يسمح لا طالب لم يسدد المصروفات الدراسية بسحب استمارة الحذف والإضافة .

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ونوهت الكلية انه لن يعتد باي استمارة تسجيل تم تسليمها ببداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب للذين لم يقوموا بسداد المصاريف حتي الان .

وأوضح الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية استعدت للفصل الدراسي الثاني 2020_2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلي أنه تم الإعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.

وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.