تخبط إداري فى الجبلاية .. قمة رمضان فى خطر بعد هوجة التأجيلات للأهلي والزمالك

سادت حالة من التخبط الإداري بصفوف اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بعد العديد من القرارات التى تم الإعلان عنها مؤخرا حيال نادي الزمالك إلى جانب قمة الشباب ومباراة الأهلى المؤجلة فى الدورى الممتاز.

قرارات الجبلاية المتتالية التى جاءت ضد الزمالك أصابت جماهيره وإدارته بالغضب ما أجبر مسئولى اللجنة الثلاثية المؤقتة للجبلاية إلى التراجع وإصدار قرارات التأجيل لمسابقة الشباب وجلسة قطبي الكرة المصرية.

صدى البلد ينشر تبعات هوجة التأجيلات التى أعلنت عنها اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة.

تأجيل جلسة الخطيب ورئيس الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع المقرر مع محمود الخطيب واللواء عماد عبد العزيز رئيسي ناديي الأهلي والزمالك نظرا لظروف طارئة.

تأجيل واتجاه لإلغاء مسابقة الشباب

وقررت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999 .

وتتجه الامور صوب إلغاء رئيس الجبلاية المؤقت الى إلغاء مسابقة الشباب مواليد 99 بعدما أعلن عبر الفضائيات انها غير ذو جدوى وبالتبعية سوف يتم إلغاء كافة العقوبات التى صدرت اتجاه لاعبي الزمالك.

غضب من تفصيل اللوائح

شهدت الايام الماضية حالة من الجدل الكبير بسبب لوائح مسابقة ٩٩ والخلاف حول هوية البطل بعد أن احتفل الاهلى والزمالك بتتويجهما باللقب

عقوبات الشباب

تقدمت إدارة نادي الزمالك باستئناف لدى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي، ضد القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تجاه لاعبي الشباب بالنادي.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.



مسحة كورونا لحكام القمة

وقررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد خضوع طاقم حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك بعد غد الجمعة لمسحة كورونا .

ويلتقى النادى الأهلى غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الاحد المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وتستعد لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية للإعلان عن طاقم حكام قمة رمضان فور ظهور نتيجة مسحة فيروس كورونا.

وتسببت مباراة القمة بين الاهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك المقرر إقامتها يوم الاحد القادم ضمن مؤجلات الدورى الممتاز فى أزمة بين الفارس الابيض واتحاد الكرة.

القلعة البيضاء رفعت شعار لا الحكم المصري والتمسك باستقدام طاقم أجنبي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء فى وقت سابق باللجوء إلى التحكيم الأجنبي لإدارة لقاءات القمة.

لجنة الجبلاية المؤقتة تمسكت باسناد إدارة قمة رمضان إلى طاقم مصري وتجاهلت إرادة الزمالك وتضامن الاهلي لاحقا لتواجد حكم اجنبي لإدارة قمة رمضان.

صدى البلد يستعرض اسباب تمسك لجنة الجبلاية المؤقتة بالاستعانة بحمام مصريين لإدارة قمة رمضان.

الزمالك يرفض



أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم الاحد القادم لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

الأهلي يرحب فى البداية



رحب النادي الأهلي بتعيين حكام مصريين لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، التي ستقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الاحد القادم في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة.

الخطيب يتضامن مع الزمالك



عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكدًا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم الاحد القادم لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وأضاف، حسب الموقع الرسمي للنادي، أنه عندما التقى رئيس اللجنة المؤقتة فى اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، التي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الرياضة، وأبدى رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء.

أشار إلى أنه كان رد ‏رئيس الأهلي واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.‏

الجبلاية تتمسك بالمصري

رفعت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة شعار التمسك بالحكم المصري لإدارة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

وفندت الجبلاية دفوعها واسبابها للتمسك بطاقم مصري أن قمة رمضان فى المباراتين ستكونان بحكام مصريين بسبب إقامتهما وسط الموسم ولن تؤثر على حسم اللقب، وبدون جماهير.

واستندت الجبلاية إلى وجود تقنية الفيديو التي تساعد الحكم، وعدم وجود ضغوط على مجلس إدارة اتحاد الكرة.

كما أشارت الجبلاية فى معرض دفوعها إلى أن الحكام المصريين يشاركون في ادارة مباريات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

اتجاه نحو تأجيل قمة رمضان

يخشى المتابعون فى الوسط الرياضي من تبعات حزمة التاجيلات أن يطال تأثيرها نحو إصدار قرار تاجيل قمة رمضان المقرر اقامتها يوم الاحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة فى الدورى الممتاز.

مكمن الخشية جاء عقب التخبط الإداري السائد داخل اتحاد الكرة وغليان يسود بين جماهير القطبين يخشى معه انفلات فى الشارع الرياضي وإزدياد حدة الإحتقان بين جماهير القطبين.