بعد سقوط كتلة خرسانية عليه...الرى توضح تفاصيل وفاة أحد العمال
وضحت وزارة الرى تفاصيل وفاة أحد العمال بأنه أثناء تنفيذ عمليه إحلال وتجديد كوبرى الهوكس الواقع بالكيلو ٠.٥٠٠ على مصرف نمره ١١ بمحافظة كفر الشيخ بمعرفة احد المقاولين ، وأثناء قيام المقاول بإزالة الكوبرى القديم وقيام الحفار بتكسير الباكيه الوسطى من الكوبرى ، سقطت كتله خرسانيه من البلاطه الوسطى وسقط معها احد العمال مما تسبب في وفاته ، وقد قامت الأجهزة المعنية بانتشال الجثمان.
_سقطت كتله خرسانيه وسقط معها احد العمال مما تسبب في وفاته
و تتواجد الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى بالموقع حالياً للتعامل مع الموقف.
وتتقدم وزارة الموارد المائية والرى بخالص العزاء لأهالى الفقيد داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة.