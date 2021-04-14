من صندوق الذكريات.. عمر حسن يوسف يحتفل بعيد والده

يوافق اليوم الأربعاء، 14 من أبريل، عيد ميلاد الفنان حسن يوسف، فهو من مواليد عام 1943.



واحتفل ابنه عمر حسن يوسف، بعيد ميلاد والده الـ86، من خلال حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك بنشر صور نادرة لوالده، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد”.



يذكر أن الفنان عمر حسن يوسف، شارك بمسلسل "بالحجم العائلي"، بطولة يحيي الفخراني، وميرفت أمين، يسرا اللوزي، وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.



وكانت آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف، مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد، الذي عرض مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة “رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني”، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.



مسلسل "الضاهر" تدور أحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم، ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.