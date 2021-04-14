سيدة تعثر على سمكة بلا أعين على شاطئ البحر .. صور

عثرت سيدة على سمكة غريبة على شاطئ البحر في جنوب إنجلترا، فقد كان شكلها غير مألوف فلم تكن كالأسمالك المعتادة التي نراها، فهي بلا أعين و أسنانها حادة كالسيف .

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة نشرت صورة هيكل عظمي لسمكة على شاطئ البحر في جنوب إنجلترا يبدو أنها من سلالة غريبة .

ذهل المتابعين حينما نشرت السيدة تلك الصورة، فإن حجم السمكة غريب فهي كبيرة الحجم نسبيا، و تبدو أسنانها حادة و شكل رأسها غريب للغاية .

طلبت السيدة من متابعيها عبر فيس بوك أن يساعدوها في الوصول إلى السلالة التي تنتمي لها تلك السمكة، طبعد أن أثارت الفضول و الجدل بين الرواد بسبب شكلها الغريب .

جديربالذكر أن السيدة التي عثرت على السمكة ليست باحثة و لكن حبها للإكتشاف دفعها للتعرف على سلالة تلك السمكة و مطالبتها من متابعيها أن يقوموا بتوصيلها بأحد علماء الجيولوجيا .

0_Sea-creature-with-razor-sharp-teeth-found-on-Exmouth-beachAfter-the-pictures-were-posted-to-social