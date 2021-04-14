انفجارات تهز مدينة أربيل العراقية والقنصلية الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

أفاد مراسل قناة الحدث بسماع دوي انفجارات في مدينة أربيل العراقية.

وذكر المراسل أن القنصلية الأمريكية تطلق صافرات الإنذار بسب تلك الانفجارات.

وأشارت قناة الحدث إلى أن انفجارات أربيل تأتي بعد انتقاد القنصل الأمريكي لـ"الحشد الشعبي" ووصفها بـ "الخطر على العراق".

وكان ‏‎ القنصل الأمركي في كردستان قال في تصريحات سابقة اليوم: قلقون من الأوضاع الأمنية وخاصة نشاط الحشد الشعبي.

وقالت القناة ‏‎نقلا عن مراسلها: لا مؤشرات للآن على استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل.