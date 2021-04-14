15 دقيقة.. محمد صلاح وزملاؤه يهدرون الفرص.. وكورتوا يحمي عرين ريال مدريد

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.

ليفربول بدأ المباراة ضاغطًا، وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول لفريقخ في الدقيقة الثالثة عندما مرر له ساديو ماني تمريرة رائعة، لكن كورتوا حارس الريال تصدى لتسديدته.

وبعدها بدقيقة، أرسل ماني كرة أخرى تجاه محمد صلاح، لكن فيرلاند ميندي أبعد الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة التاسعة، سدد لوكا مودريتش أولى تسديدات ريال مدريد، لكنها ارتطمت بأحد لاعبي ليفربول لتخرج لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الحادية عشرة، سدد جيمس ميلنر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا ببراعة مخرجًا إياها لضربة ركنية.

مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.