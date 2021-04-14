الخطيب يرفض حضور اجتماع اتحاد الكرة ..تعرف على السبب

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حضور الاجتماع الذي دعا اليه اتحاد الكرة على خلفية أزمة مباراة فريقي الشباب بين النادي الأهلى والزمالك، وهو ما أدى الى صدرو قرار بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر.



ويرى الخطيب إن العقوبات التي خرجت من جانب اتحاد الكرة ومعها قرار الاستئناف ليست رادعة قياسا لما أقدم عليه عاشور وزملاؤه ، وإن إرساء قيم الروح الرياضية والأخلاق يأتي قبل المنافسة على البطولات وهو ما دفعه لرفض حضور الاجتماع من الأساس ليضطر مسئولو الجبلاية إلى الإعلان عن تأجيل الجلسة.



وتحفظ رئيس الأهلي على فكرة الاجتماع في ظل حالة الغضب العارمة تجاه تجاوزات لاعبي الزمالك خاصة إمام عاشور ، ورد فعل مسئولي نادي الزمالك بعدها ، خاصة إن التصرفات التي قام بها اللاعب جاءت في حق النادي ورموزه.

