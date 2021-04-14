العراق.. توقف حركة الطيران بمطار أربيل الدولي

أفادت قناة دجلة العراقية نقلا عن مصدر بتوقف حركة الطيران في مطار أربيل الدولي بشكل مؤقت عقب القصف الصاروخي.

وكان مراسل قناة الحدث أشار الي سماع دوي انفجارات في مدينة أربيل العراقية.

وذكر مراسل قناة الحدث أن القنصلية الأميركية تطلق صافرات الإنذار بسب تلك الانفجارات.

وأشارت قناة الحدث الي ان انفجارات أربيل تأتي بعد انتقاد القنصل الأميركي لميليشيا الحشد الشعبي ووصفها بـ "الخطر على العراق".

وكان ‏‎ القنصل الأميركي في كردستان قد قال في تصريحات سابقة له اليوم : قلقون من الأوضاع الأمنية وخاصة نشاط الحشد الشعبي.

وقالت القناة ‏‎نقلا عن مراسلها : لا مؤشرات للآن على استهداف القنصلية الأميركية في أربيل.