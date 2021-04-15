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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم" تستبعد المتابعين الحاصلين على جزاءات تأديبية خلال الـ 3سنوات السابقة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، أعلنت خلاله أنه تقرر استبعاد المتابعين الحاصلين على جزاءات تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة قبل العمل بأحكام الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 25 فبراير 2021 حتى لو تم محوها.

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم ضم كافة المتابعين الذين كانوا يعملون بإدارة تنسيق المتابعة وتقويم الاداء وادارة المتابعة وتقويم الاداء بالمديرية ممن تنطبق عليهم شروط الاستمرار تحت مستمى ادارة المتابعة وتقويم الاداء بالمديرية والادارات التعليمية دون التوقف على موافقة التوجيه الفني المختص بهم شريطة استمرار توافر الشروط الواردة بأحكام الكتاب الدوري  4 لسنة 2021 ، وكانت تقارير أدائهم أثناء عملهم تؤهلهم للإستمرار في العمل بالمتابعة.

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وأتاحت وزارة التربية والتعليم امكانية الاعلان عن طلب ضم متابعين جدد لسد العجز إذا ما تبين لها عدم ملاءمة اعداد المتابعين ، ولا يوجد اجل لنهاية الاعلان عن ضم عناصر جديدة طالما لم تستكمل الاعداد والمعدلات المنصوص عليها .

وقالت وزارة التربية والتعليم : لا يتم استبعاد اي عضو من اعضاء المتابعة بالمديرية أو الادارة التعليمية إلا بعد عرض حالته على الادارة المركزية للمتابعة وتقويم الاداء متضمنة الاسم والمؤهل والتخصص و الوظيفة والرقم القومي ورقم الهاتف والادارة والمديرية من نسختين احداهما ورقية معتمدة بخاتم الشعار ، والاخرى إلكترونية على البريد الالكتروني

وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية جزاءات تأديبية المتابعة

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