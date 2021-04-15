أداب القاهرة تكشف عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفنى لمنصة blackboard
اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفنى للطلاب ، وهو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من خلال المنفذ الخشبي امام الملحق القديم بالكلية .
بعد ان قرر المجلس الاعلى للجامعات ، عودة الدراسة مره اخرى فى جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين ، وهو الدمج بين المحاضرات الحضوريه داخل الحرم الجامعى وبين المحاضرات الاونلاين على المنصات الالكترونية .
وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.