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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أداب القاهرة تكشف عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفنى لمنصة blackboard

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفنى للطلاب ، وهو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من خلال المنفذ الخشبي امام الملحق القديم بالكلية .

 

بعد ان قرر المجلس الاعلى للجامعات ، عودة الدراسة مره اخرى فى جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين ، وهو الدمج بين المحاضرات الحضوريه داخل الحرم الجامعى وبين المحاضرات الاونلاين على المنصات الالكترونية .

 

وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

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الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

النظام الهجين المحاضرات الحضوريه المنصات الالكترونية كلية الاداب جامعة القاهرة خدمات الدعم الفنى للطلاب اخبار التعليم

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