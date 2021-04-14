بيلينجهام يتقدم لـ بوروسيا دورتموند على مان سيتي بالشوط الاول بدوري أبطال أوروبا

تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الإنجليزي الشاب بيلينجهام في الدقيقة 16، بتسديدة قوية بباطن قدمه اليمنى، هزت شباك مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بروسيا دورتموند كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جونن ستونز - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: رودري - إلكاي جندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند لمواجهة مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: مروان هيتز

خط الدفاع: رافاييل جيريرو - ماتياس هوملز - أكينجي - موري

خط الوسط: إيمري تشان - بيلينجهام - محمود داوود

خط الهجوم: كناوف - ماركو رويس - إيرلينج هالاند



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز ماشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.