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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. حرس الحدود يتقدم والزمالك يتعادل في كأس مصر

الزمالك
الزمالك

أنهى فريق الزمالك، الشوط الأول، أمام حرس الحدود، بالتعادل الإيجابي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالدور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

 

بدأ اللقاء بضغط زملكاوي على دفاعات الحدود، عبر التونسي فرجاني ساسي، وبادل الحرس الهجمات، عن طريق شيفو وأحمد قطاوى وخالد سامي.

 

ومنح حكم اللقاء ركلة حرة في الدقيقة السابعة، للاعب الزمالك إسلام جابر؛ إثر عرقلته من مدافع الحرس، وأنقذ محمد فوزي حارس الحدود، مرماه، من كرة خطيرة، أرسلها شيكابالا من ضربة حرة.

 

وأحرز حسن يوسف، هدف حرس الحدود الأول في مرمى الزمالك، في الدقيقة التاسعة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك محمد أبو جبل.

 

وأنقذ محمد فوزي، في الدقيقة 11، مرماه، من فرصة خطيرة للزمالك، وأشهر عمرو رمضان، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء ضد لاعب حرس الحدود أحمد قطاوي؛ بعد عرقلته المغربي حميد أحداد أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

 

ونجح يوسف أوباما في الدقيقة 18، في إدراك التعادل، بتسديدة على يسار محمد فوزى حارس الحدود.

 

وتراجع لاعبو الحدود بعد النقص العددي إلى منتصف الملعب، وسط ضغط متواصل من الجبهة اليسرى، التي قادها "محمد عبدالشافي" باقتدار.

 

ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب الزمالك إسلام جابر، في الدقيقة 26، إثر ارتكابه خطأ ضد لاعب حرس الحدود.

 

وحاول حميد أحداد وسيف الجزيري اختراق دفاعات الحدود، فيما قاد شيكابالا وحمزة المثلوثي الجبهة اليمنى، وإرسال تمريرات داخل منطقة الجزاء.

 

وفى الدقيقة 40، تصدى دفاع حرس الحدود، عن طريق غريب ياسر، لتسديدة المغربي حميد أحداد داخل منطقة الجزاء.

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