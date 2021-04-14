الكل التزم| أوقاف كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في ثالث أيام التراويح

التزم المصلون في ثالث أيام أداء صلاة التراويح بمساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة، وغرف العمليات بمديرية الأوقاف أي مخالفات.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم ومن حولهم.



ومن جانبه، قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد في اليوم الثالث على التوالي.

وأكد أن المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، أدوا صلاة تراويح مساء اليوم الأربعاء، في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية، ومراعاة التباعد بينهم وارتداء الكمامات وإحضار سجادة الصلاة الشخصية.

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