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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حرب اهلية

مسلسل حرب أهلية حلقة ٢.. باسل الخياط زوج يسرا وأروى جودة

حرب اهلية
حرب اهلية

انطلقت اليوم ثانى حلقات مسلسل"حرب أهلية" للنجمة يسرا عبر فضائية Cbc

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث المثيرة نستعرضها فى السطور التالية..

قامت "تمارا" جميلة عوض بتصوير صديقتها وهى تغير ملابسها ،وقامت بتهديدها بالفيديو.

ودخلت "مريم" يسرا فى انهيار شديد نتيجة طرد ابنتها "تمارا" جميلة عوض لها من حفل عيد ميلادها.

وتطورت الاحداث بـ زواج دكتور "يوسف"  طبيب مريم من خطيبته "اروى جودة".


وترفض "مريم" يسرا الذهاب وتظهر الأحداث زواجها من دكتور "يوسف" باسل الخياط.


مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

ويعرض مسلسل "حرب اهلية" على قناة cbc فى تمام الساعة ٨ مساءا

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