بعد الشوط الأول أمام ليفربول: ريال مدريد يتصدر تويتر.. ومغردون أداء سيئ
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدريد بعد اداءه أمام ليفربول في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "ليالي الريال في الابطال ،
يارب التأهل اليوم للملكي " و "مباراة تخوّف صراحة .. بالرغم من الفوز ٣-١ في مدريد .
يارب يكملها الريال ويتأهل لنصف النهائي ".
وقال آخرون "الليفر كان الافضل لكن ما استغل فرصه و كان يواجه حارس الحسم (كورتوا) جوتا مطلب بالشوط الثاني و زيدان لازم يستبدل اسنسيو و كم لاعب لانه لاعبين الريال حرفيا مستنزفين بدنيا" و "الريال مستواهم سيئ ".