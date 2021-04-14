بعد الشوط الأول أمام ليفربول: ريال مدريد يتصدر تويتر.. ومغردون أداء سيئ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدريد بعد اداءه أمام ليفربول في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ليالي الريال في الابطال ،

يارب التأهل اليوم للملكي " و "‏مباراة تخوّف صراحة .. بالرغم من الفوز ٣-١ في مدريد .

يارب يكملها الريال ويتأهل لنصف النهائي ".

وقال آخرون "‏الليفر كان الافضل لكن ما استغل فرصه و كان يواجه حارس الحسم (كورتوا) جوتا مطلب بالشوط الثاني و زيدان لازم يستبدل اسنسيو و كم لاعب لانه لاعبين الريال حرفيا مستنزفين بدنيا" و "‏الريال مستواهم سيئ ".

