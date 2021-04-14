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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نائب وزير الصحة يشرح الرأي العلمي في مسألة الإنجاب .. فيديو

الدكتور طارق توفيق
الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان ، إن قرار الإنجاب يأخذ دائماً بالشراكة وليس بالأخص الرجل والمرأة توجد عناصر أخرى مختلفة أسرية وتوجد عادات وتقاليد تتغلب على هذا الأتجاه   .

وأوضح "توفيق"خلال لقائه ببرنامج "إكسترا نيوز" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،أن ليس بالضرورة تكون الست هى المسئولة ،احياناً يكون الرجل هو المسئول لأن هو الذي يحدد قدراته المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الحياة الزوجية في معظم المجتمعات شراكة بين الزوجين وهم من يقومون بتحديد موعد الإنجاب.


ونوه نائب وزيرة الصحة لشئون السكان ،إلى أن علمياً الحد الاقصى للإنجاب هو 3 افراد و أن ترتيب الطفل في الأسرة له علاقة بالصحة بمعنى أن الطفل الـ 3 و الـ 4 عرضة أكثر أن يكون عندهم معدل الذكاء أقل و عرضة للحوادث داخل البيت و عرضة للضغط العالى عند كبر السن ،كما أوضح قائلاً:  كلما زاد ترتيب الطفل في الأسرة كل ما مخرجاته تكون قليلة.

وأكد أنه لا يوجد منظومة تدير البرنامج السكاني في مصر إلى الآن.
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اخبار التوك شو وزارة الصحة الزيادة السكانية وزير الصحة وزيرة الصحة الحياة الزوجية طارق توفيق

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