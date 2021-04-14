سوريا تسجل 120 إصابة جديدة بـ كورونا و 10وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الصحة السورية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 20555.

فيما رصدت الوزارة السورية تعافي 105 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 14335..

كما سجلت الصحة السورية 10 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 1402.