إصابة 7 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب 7 أشخاص، فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بقرية عرب فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بعمود انارة ووقوع مصابين.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين اصطدام سيارة ميكروباص رقم "1827 ي ط أ" بعمود إنارة بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة "محمد. ص. ث"٥٦ عاما، و"أمنية. ع. ا" ٢٧ عاما، و"جميله. ك. ع" ٦٣ عاما، و"جميل.ن. م" ٥٥ عاما، و"رمضان. م. ص" ٣٠ عاما، و"نورا. ا. م" ٣٩ عاما، و"محمد.ع. م" ٣١ عاما.



تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وتحرير المحضر اللازم.