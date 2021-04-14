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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة كورونا.. أوقاف أسوان تواصل أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد

جانب من تطهير مساجد
جانب من تطهير مساجد أسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان جهودها المستمرة لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المساجد علي مستوي مدن ومراكز المحافظة ولاسيما خلال شهر رمضان المعظم .

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن المديرية مستمرة فى حملتها الموسعة، لنظافة وتعقيم المساجد خلال الشهر الكريم وذلك في ظل التوجيهات المستمرة  للوزارة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا ، وإسهامًا في الحفاظ على النفس البشرية. 

 

وأشار الدكتور محمد عزت بأن هناك إلتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية باعتبار ذلك من أهم السبل لمواجهة الوباء والنجاه، كما أن الإلتزام بالإجراءات طريق للحفاظ على إستمرار فتح المساجد.

 

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وأضاف محمد عزت بأن هناك متابعة مستمرة للضوابط والتعليمات الصادرة بشأن فتح المساجد والزوايا خلال شهر رمضان.

 

وتابع عزت بأنه لا تهاون على الاطلاق فى تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن فتح المساجد، خاصة خلال صلاة العشاء والتراويح، وخاصة فيما يتعلق بموعد اداء الصلاة، وأيضا موعد صلاة التراويح والتى لا تزيد عن نصف ساعة، مع التأكيد على الوضوء بالمنزل، واصطحاب سجادة الصلاة، وإرتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين حظر الإعتكاف وحظر إقامة أى نشاط دعوى من دروس وقوفل بالمسجد. 

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأن هناك حالة من الإستنفار التام لجميع أجهزة الاوقاف بالمحافظة لتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، ومنع الأجازات بين الأئمة والدعاة والعاملين، مشيراً إلي أن الأوقاف فى إطار دورها المجتمعى الذى لا ينفصل عن دورها الدعوى حريصة أيضاً علي توزيع مساعدات مالية للحالات والأسر الأولى بالرعاية .

 

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولي الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم ذلك من من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم .

 

وأوضح المحافظ بأن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون إستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الإلتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة ، والإقتصار على إستقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن ، مع أهمية الإلتزام بعدم إصطحاب الأطفال للصلاة ، وكذلك الإلتزام بعدم إستقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التجهد ، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم السماح بالإعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها .

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أسوان الأوقاف الدكتور اللواء أشرف عطية محمد عزت محافظ

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