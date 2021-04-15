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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير التضامن.. قصة نجاح كريم خلف فنان الخيامية وأحد عارضي معرض "ديارنا" .. شاهد

كريم خلف
كريم خلف

يروى كريم خلف "فنان الخيامية"، وبطل القصة الثانية من سفير التضامن، حلمه الذى تحول لحقيقة فى منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، والتي أوضح فيها أنه أدرك عندما كان عمرهُ ٧ سنوات أول خيط للنور، حيث بدأ يشاهد “الحرفيين المبدعين"، متابعا: "كنت مش فاهم أوي ببعملوا ايه، لكنهم بيركّبوا قماش ملون جنب بعض بأشكال جميلة".

تابع "خلف": "أصبحت أمام أمر واقع وأصبحت أفكر فى الأمر وفى المدرسة كنت بحب حصص الأنشطة وبستغرب ليه مفيش حصة لفن جدي؟ ليه مفيش عنه سيرة؟.

وأضاف سفير التضامن: “الرجوع من المدرسة مكانش نهاية اليوم ده كان بداية الحلم أجري على المشغل أتعلم فيه فن عيلتي فن الخيامية الفن المبهر بألوانه إللي بنشوف فيه لوح مصنوعة ومتركبة من القماش في غاية الروعة والجمال ومع كل يوم بيعدي بتعلم أكتر وخبرتي بتزيد وحلمي بيكبر جوايا بصنع لوح القماش جنب الدراسة.. حتى بعد وفاة جدي".

وقال: “الحمد لله وصلت لحلمي إني أبقى من أشطر صناع الخيامية في مصر؛ وعندي مشغل لتصنيع الخيامية وكمان مدرسة لتدريب الأطفال والكبار على صناعته ، حتى أصبحت  مدرب لفن الخيامية بوزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة في المحافظات”.

وأنهى تصريحاته: “مشروعي كبر شاركت في معارض ديارنا على مدار ٧ سنين كانت باب كبير وسعت بيه نشاطي وطورت بيه صناعتي قدرت أعمل من الخيامية شنط ومفارش ولوح وإكسسوارات".

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