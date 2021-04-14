لعبة نيوتن الحلقة الثانية| منى زكي تقرر العودة الى مصر.. وأول ظهور لـ سيد رجب

عرضت قناة dmc، الحلقة الثانية من مسلسل “لعبة نيوتن”، التي كانت بدايتها بنشوب خلاف بين “هنا “ منى زكي وزوجها ”حازم” محمد ممدوح، بسبب رفضها عودتها الى مصر، حيث طالبها بالعودة لانه لم يتمكن من السفر اليها.

وفي مكالمة هاتفية بين حازم وهنا ، يهددها بالطلاق حال عدم عودتها الى مصر خلال ايام إلا أنها تصمم على البقاء من أجل تحقيق حلمها بالولادة في الولايات المتحدة الامريكية، لكي يحصل على الجنسية الأمريكية.

وقام حازم بتهديد هنا أنه سوف ينفصل عنها إذا لم تتراجع عن موقفها وتعود إلى مصر في الحال، وانه ايضا أوقف الفيزا الخاصة بها وخلال مكالمة علمت والدة هنا بحقيقة سفر ابنتها الى امريكا وشعرت بالصدمة.

ومنذ توقف فيزا هنا في امريكا ، بدأت تظهر عليها علامات التوتر والقلق من خلال مشاهد تمثيلية أبدعت من خلالها منى زكي لتعكس حالة الخوف والقلق التي تعيشها بعد توقف الفيزا وانها اصبحت متواجدة على الاراضي الامريكية بطريقة غير مشروعة.



وحاولت منى زكي الوصول الى صديقتها “سلمى "والتي تقوم بدورها ناردين فرج في ولاية كاليفورنيا عن طريق خدمة " اوبر"، وعندما تلتقي هنا بصديقتها تنصحها بضرورة العودة الى زوجها وتلحق بموعد طائرتها وتقتنع هنا بالامر ،ولكنها لم تتمكن من اللحاق بموعد الطائرة التي حجزها لها حازم من مصر .

وظهر الفنان سيد رجب لاول مرة في الحلقة الثانية بعدما قام بشراء الأرض التي يقوم حازم باستئجار قطعة منها ليقيم مشروع النحل الخاص به وظهرا وهما يتفاوضان لاستمرار الوضع القديم وأن لا يرحل حازم عن الأرض.



مسلسل لعبة نيوتن بطولة، النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.