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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابر الرباعي "ضحية خمس نجوم".. فيديو

صابر الرباعي
صابر الرباعي

وقع المطرب الكبير صابر الرباعي، ضحية مقلب برنامج "خمس نجوم" المذاع على قناة  "إم بي سي مصر "، الذي يقدمه الفنان مصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي.

وخاض صابر الرباعي، سباق  بالسيارات ضد غادة عادل، وكان معه في السيارة مصطفى قمر، وخلال السباق قام صابر الرباعي بالغناء والتصفيق ولم يكن مهتما بالسرعة الكبيرة التي كان يقود بها مصطفى قمر .

جدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر كثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برنامج «خمس نجوم» يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

صابر الرباعي خمس نجوم مصطفى قمر غادة عادل اخبار التوك شو

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