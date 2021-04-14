سيارته وزوجته الروسية اسمهم يسرية.. 10 معلومات عن المصري أحمد شعبان حديث الأمريكيين.. فيديو

بين ليلة وضحاها أصبح المصري أحمد شعبان حديث الساعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نجاحه في مطاردة مجرم خطير هارب من الشرطة الأمريكية، مضحيا بسيارته النقل الحديثة، وبفضل جهوده نجحت الشرطة في إلقاء القبض على المجرم المسلح بعد فشل مرتين سابقتين في القبض عليه.

تواصل «صدى البلد» مع أحمد حسني شعبان خلال إقامته في الولايات المتحدة وهذه أبرز المعلومات عنه:

- تعاونت الشرطة الامريكية معه بعد موقفه البطولي، وكتبت التقرير في صالحه من أجل الحصول على تأمين السيارة.

- عمره 44 عاما ويعمل في مجال النقل بين الولايات الأمريكية باعتباره مالكا لشركة نقل.

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- يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1998، وقبل 9 سنوات تخصص في مجال سباق السيارات وتطوير محركاتها.

- يعتز بسيارته التي تدمرت خلال المطاردة ويطلق عليها اسم «يسرية» وهو اسم والدته الراحلة.

- متزوج من سيدة روسية أطلقت على نفسها أيضا اسم «يسرية» لاعتزازها به.

- شعبان أب لطفلين هما طارق وزين وأعمارهما 9 و 8 أعوام.

- يعيش برفقة عائلته في يخت صنعه بنفسه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويستعد لإطلاق مشروعه الثاني وهي شركة لمراكب السياحة والصيد.

- يعتز بالجيش المصري ويحدث ابناءه عن مصر باستمرار ويتمنى ابنه الأصغر التطوع في الجيش بعد عودته مصر.

- يحرص على اصطحاب أسرته معه إلى مصر سنويا، ودائما يحدثهم عن العادات والتقاليد المصرية ويعد الطعام المصري بنفسه.

- تأثر عمله بسبب جائحة كورونا، وكذلك منعته الجائحة من التواجد في مصر لمدة عامين.

سيارة أحمد شعبان سر نجاحه في المطاردة (7)

سيارة أحمد شعبان سر نجاحه في المطاردة (1)

سيارة أحمد شعبان