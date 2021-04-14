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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : مصر لم تتأخر في دعم ليبيا والوقوف بجوارها في محنتها

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية ودوائية إلى ليبيا، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، مضيفا أن العلاقات بين مصر وليبيا متينة وتاريخية ومصر لم تتأخر ابدا في دعم ليبيا والوقوف بجوارها في محنتها.

 

 وشدد أبو عايشه خلال تصريحات له اليوم، أن المساعدات المصرية لليبيا، وبالخصوص لمناطق الجنوب الليبي، في مدينة "سبها"، التي تعاني من تفشي فيروس كورونا تلبي حاجات إنسانية وعلاجية ملحة للشعب الليبي الشقيق، كما إنها رسالة مباشرة بالتضامن الواسع معهم والتخفيف من معاناتهم.

 

واضاف عضو مجلس الشيوخ ان مصر، استطاعت عبر رؤية واضحة وسياسة حكيمة، بعدما اعلنت للعالم كله خطوطها الحمراء توقف عملية السيطرة، واستباحة المقدرات الليبية عبر غزو تركي وميليشياوي في العام الماضي، مشددا على أن استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر، الحريصة على اجتثاث الإرهاب، وعودة الدولة الوطنية القوية لطرابلس بعد 10 سنوات من الفوضى.

مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المساعدات المصرية الإرهاب

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