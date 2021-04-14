75 دقيقة.. إعصار ليفربولي على مرمى الريال بـ ربع نهائي أبطال أوروبا

مرت 75 دقيقة من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 46، استلم روبيرتو فيرمينو كرة داخل منطقة الجزاء لريال مدريد، ليطلق تسديدة قوية لكن كورتوا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 56، سدد فيرمينو كرة قوية من خارج منطقة جزاء ليفربول، لكنها ضلت طريق مرمى ريال مدريد.

وأجرى كلوب مدرب ليفربول أول تبديلين بإشراك ديوجو جوتا وتياجو ألكانتارا بدلًا من جيمس ميلنر وأوزان كاباك.

وفي الدقيقة 66، كاد فينسيوس جونيور أن يقتل المباراة بعد انفراده بمرمى ليفربول تمامًا، لكن أليسون منعه من هز شباكه بتصديه للكرة، التي وصلت لبنزيما، لكن الحارس البرازيلي لليفربول كان حاضرًا مرة أخرى.

وفي الدقيقة 68، سدد محمد صلاح الكرة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لكنها ارتطمت بمدافعي الريال، لتخرج لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 69 اخترق جوتا دفاعات ريال مدريد ليسدد الكرة، لكنها ارتطمت بكاسيميرو لتصل للشباك الخارجية لمرمى كورتوا.

ليفربول بدأ المباراة ضاغطًا، وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة عندما مرر له ساديو ماني تمريرة رائعة، لكن كورتوا حارس الريال تصدى لتسديدته.

وبعدها بدقيقة، أرسل ماني كرة أخرى تجاه محمد صلاح، لكن فيرلاند ميندي أبعد الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة التاسعة، سدد لوكا مودريتش أولى تسديدات ريال مدريد، لكنها ارتطمت بأحد لاعبي ليفربول لتخرج لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الحادية عشرة، سدد جيمس ميلنر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا ببراعة مخرجًا إياها لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 18، نفذ أرنولد ضربة ركنية من الجهة اليمنى، لكن كاباك حولها برأسه خارج مرمى ريال مدريد.

وفي الدقيقة 20، انطلق كريم بنزيما بهجمة مرتدة نحو مرمى ليفربول، ليراوغ مدافعي ليفربول ويسدد كرة أرضية لترتطم بالقائم الأيمن.

وتحصل البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد، على البطاقة الصفراء في الدقيقة 25، بعد تدخله العنيف على جيمس ميلنر، كما تحصل روبرتسون لاعب ليفربول على بطاقة صفراء هو الآخر لاعتراضه على حكم اللقاء.

هدأ اللعب بعد ذلك واستحوذ لاعبو ريال مدريد على الكرة بدون تهديد على أي من المرميين.

أرنولد أرسل كرة عرضية خطيرة من الجهة اليمنى في الدقيقة 37، لكن ماني لم يستطع اللحاق بها.

وفي الدقيقة 40، أهدر محمد صلاح فرصة أخرى لهز شباك ريال مدريد عندما تلقى تمريرة رائعة من ماني، لكن تسديدته علت عارضة كورتوا.

وفي الدقيقة 42، أضاع فينالدوم فرصة سهلة لليفربول عندما مرر له أرنولد الكرة أمام مرمى ليفربول، لكنه سدد الكرة عاليًا، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.