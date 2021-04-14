القطاع الديني بالأوقاف يكشف عن سبب إغلاق مسجد الطاروطي بالشرقية

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بعضوية وكلاء الوزارة وغرف فرعية بكافة محافظات الجمهورية تعمل على رفع تقرير بالوقائع عقب صلاة التراويح لوزير الأوقاف.

وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية أنه جاءت أنباء من الشرقية من غرفة العمليات بمسجد الطاروطي بعمل بث من الصلاة ولم يتم مراعاه الاجراءات الاحترازية أو التباعد أو لبس الكمامة .

وتابع رئيس القطاع الديني بالأوقاف أن هذا الامر إذا لم يتم إتخاذ إجراء حاسم ضده سيحدث بلبلة فى صفوف الائمة.

وأشار طايع إلى أنه تم اخذ اجراء حاسم وهو تعليق الصلاة بالمسجد لحين اشعار أخر ومنع عبد الفتاح الطاروطي من العمل الدعوي.