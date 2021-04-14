محمود علاء يضيف ثاني أهداف الزمالك فى مرمى الحرس من ركلة جزاء .. فيديو

أضاف محمود علاء ثاني أهداف فريق الزمالك فى مرمى حرس الحدود بالدقيقة 51 من ركلة جزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالدور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

شهدت مجريات الشوط الثاني مواصلة لاعبى الزمالك الضغط على الخطوط الخلفية لحرس الحدود واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 48 ركلة جزاء لصالح حميد احداد بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء إثر عرقلته من جانب خالد سامى لاعب الحدود.

أحرز محمود علاء هدف الزمالك الثاني فى الدقيقة 51 بعد تسديده ركلة الجزاء على يسار محمد فوزى حارس مرمى حرس الحدود.