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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تعلن عن وصول أحدث فرقاطة في العالم إلي الإسكندرية.. فيديو

الفرقاطة برنيس
الفرقاطة برنيس

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة الثانية من طراز "فریم بيرجامینی" التي تم بناؤها بشركة "فينكانتييرى" الإيطالية ، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

مميزات الفرقاطة برنيس
تتميز الفرقاطة برنيس متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري ، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب.

مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية ، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.

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وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، حيث بذل رجال القوات البحرية الجهد فى التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسندها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة بكفاءة واقتدار.

يذكر أن الفرقاطة الأولى من طراز "فریم بيرجامینی"، قد وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية في آواخر شهر ديسمبر عام 2020، وسميت بإسم "الجلالة".

 

القوات المسلحة القوات البحرية فریم بيرجامینی اعدة الإسكندرية البحرية برنيس

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