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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر.. النصر يسجل هدف التعادل أمام الأهلي

احمد الصعيدي
احمد الصعيدي

أدرك فريق النصر التعادل أمام الأهلي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

سجل أحمد الصعيدي الهدف عن طريق رأسية متقنة، في الدقيقة ٥٤ من عمر المباراة في الهجمة الأولى له منذ بداية المباراة.

الشوط الأول
تعرض اكرم توفيق لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاصابة قوية اثناء مشاركته في اللقاء.

مرر طاهر محمد طاهر كرة بينية الى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧ من عمر المباراة، وحاول اكرم مراوغة الدفاع ولكن اعترضه وأسقطه داخل منطقة الجزاء.

وطالب أكرم توفيق من حكم المباراة استدعاء الحهاز الطبي لتلقي العلاج، وسريعاََ ما حضر الحهاز الطبي للنادي الأهلي.

وتلقى أكرم العلاج، ولكن يبدو عليه أنه مازال متأثراََ بالاصابة التي أصابت ذراعه الأيسر بعد سقوطه بقوة بسبب التحام قوس من مدافع فريق النصر.

صنع مروان محسن ثلاث فرص متتالية لصلاح محسن ولكن لم يتمكن صلاح أن يهز شباك النصر في أي كرة حتى الدقيقة ٣٠.

مرر مروان محسن كرة بينية في الدقيقة ١٩ من عمر المباراة ليسددها صلاح محسن قوية ولكن يتصدى لها الحارس.

وفي الكرة الثانية توغل مروان بين دفاعات النصر، ومرر كرة رائعة في الدقيقة ٢٠، وصلت لصلاح محسن الذي سددها في منتصف المرمى.

ثم حاول مروان أن يصنع كرة هدف مؤكد، مرر له وليد سليمان كرة رائعة لتصل من رأس مروان الى صلاح محسن الذي يسدد الكرة ضعيفة لتصل لحارس النصر ويضيع على الأهلي فرصة هدف مؤكد.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي: 
علي لطفي في حراسة المرمى واحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعه ومروان محسن وليد سليمان وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد واحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل فريق النصر علي النحو التالي .

احمد جمال في حراسة المرمى
واحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد
و اسامه الليبي واحمد داهش واحمد خليل كالوشا وادهم حامد  ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين وبابا ابراهيم  وأحمد الصعيدي.

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