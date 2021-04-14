كيف يؤثر التعليم على معدل الإنجاب .. نائب وزير الصحة يجيب

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان ، إن تعليم الفتيات تمت ملاحظة أن سنة واحدة تعليم زيادة فوق الثانوي العام تقلل الإنجاب بحوالي 20% ، و التعليم يزيد من عمر الزواج واختيار البنت أو الولد لشريك حياته يختلف.

وأوضح "توفيق "خلال لقائه ببرنامج "إكسترا نيوز" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يوجد كل عام زيادة 200 ألف مولود نتيجة زواج القاصرات .



ونوه نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إلى أنه لا بد من وجود قانون رادع ووعى مجتمعي لحل هذه المشكلة و هى نوع من أنواع الاغتصاب لحقوق الأنثى بكل أنواعها .



