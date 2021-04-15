محافظ الشرقية: التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية في المناطق الصناعية

قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة يتواجد بها مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ، وهناك حركة كثيفة من العاملة اليومية بين المصانع .

وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" شكلنا لجنة عليا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المناطق الصناعية ".

وتابع ممدوح غراب :" اللجنة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي الآونة الاخيرة لاحظنا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".

وأكمل ممدوح غراب" عدد العمالة اليومي في المناطق الصناعية تتخطى الـ 600 ألف عامل وبالتالي إمكانية انتشار الفيروس كبيرة وبالتالي نعقد اجتماعات للتشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية ".

ولفت ممدوح غراب:" متابعة دورية للمناطق الصناعية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".