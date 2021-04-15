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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الشرقية: التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية في المناطق الصناعية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن  المحافظة يتواجد بها مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ، وهناك حركة كثيفة من العاملة اليومية بين المصانع .

وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" شكلنا لجنة عليا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المناطق الصناعية ".

 

وتابع ممدوح غراب :" اللجنة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي الآونة الاخيرة  لاحظنا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".

 

وأكمل ممدوح غراب" عدد العمالة اليومي في المناطق الصناعية تتخطى الـ 600 ألف عامل  وبالتالي إمكانية انتشار الفيروس  كبيرة وبالتالي نعقد اجتماعات للتشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية ".

 

ولفت ممدوح غراب:" متابعة دورية للمناطق الصناعية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".

 

 

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