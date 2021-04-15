سعر الذهب اليوم الخميس 15 أبريل 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث، بنحو جنيهين، ثالث أيام شهر رمضان، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 762 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار الذهب اليوم الخميس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، 762 جنيهًا.



وجاءت أسعار الذهب كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا، اليوم الخميس، 870 جنيهًا.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 794 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 652 جنيهًا.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس، نحو 505 جنيهات.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6088 جنيهًا.



وبلغ سعر الذهب عالميا 1743 دولارا للاوقية.



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.