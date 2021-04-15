الأحد .. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يجامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول مهارات الاتصال بأنماط التعليم

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أبريل 2021، التى تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.



ومن هذه الدورات التدريبية يطلق المركز دورة حول مهارات الاتصال بانماط التعليم المختلفة بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى الاحد و الاثنين ١٨،١٩ ابريل ٢٠٢١ .



وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر انه قد نظم مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان دورة تدريبية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر برنامج زووم بعنوان "مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات" .

وتناول البرنامج أهم المفاهيم الأساسية عن التعليم المدمج وكيفية تطبيقاته والنظم الحالية المستخدمة، و تضمنت أهم طرق التدريس التفاعلية التي يمكن أن تستخدم في المحاضرات الإلكترونية أو الفصول الافتراضية من خلال برنامج Microsoft Teams، و المنصات، وكيفية تحضير محاضرة الكترونية كاملة بكافة اجزائها والأنشطة التفاعلية، والمهارات التكنولوجية التي تمكن عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة من تحويل محاضراتهم الي فيديوهات مسجلة ورفعها على شبكة الإنترنت للطلاب، وتضمن البرنامج تدريب عملي عن المعايير المستخدمة في العروض التربوية المقدمة للطلاب، وتم تقديم عرض من المتدربين في التدريب على التصميم وطرق التدريب المختلفة.